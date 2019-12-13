13 Aralık 2019 Cuma 19:53:32 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 20:34:52
TBMM'den ABD Senatosunun skandal 'Ermeni kararı'na ortak tepki
ABD Senatosunun skandal "Ermeni kararı", TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları tarafından ortak bildiriyle kınandı ve reddedildi.
ABD Senatosunun skandal "Ermeni kararı", TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları tarafından ortak bildiriyle kınandı ve reddedildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'nin düşmanca hamlesine Türkiye'den sert tepki
- Bakan Selçuk: Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak
- Başkan Erdoğan: İntikam alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız
- Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüşme gerçekleştirdi
- Savunma Sanayii İcra Komitesi: Mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlanmıştı