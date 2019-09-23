Şırnak'ta 9 PKK'lı terörist öldürüldü
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ta gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
SAYI 9'A YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
AVAŞİN BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etksiz hale getirildi.
AA - İHA
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