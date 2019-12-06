06 Aralık 2019 Cuma 10:04:06 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 10:05:18
Son Dakika... Silopi’de 3 terörist teslim oldu
MSB: Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.
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