26 Eylül 2019 Perşembe 16:31:11 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:31:49
Son Dakika... Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: Boşaltılması gereken bir bina yok
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından bir açıklama yaptı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Bizim çevre bakanlığımızın ekipleri de şu an Silivri'ye geliyor. Hasar olan boşaltılması gereken binalar olursa tespitler yapılacak. Şu ana kadar hasar tespit edilen boşaltılması gereken bir binamız yok" dedi.
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