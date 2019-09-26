Son Dakika... Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: Boşaltılması gereken bir bina yok

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Bizim çevre bakanlığımızın ekipleri de şu an Silivri'ye geliyor. Hasar olan boşaltılması gereken binalar olursa tespitler yapılacak. Şu ana kadar hasar tespit edilen boşaltılması gereken bir binamız yok" dedi.