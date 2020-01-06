06 Ocak 2020 Pazartesi 12:08:45 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 12:20:41
Son Dakika... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Türkiye'nin merakla beklediği Bayraktar Akıncı TİHA, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A, Atmaca deniz füzesi ve Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu ile ilgili bilgi verdi.
Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız.
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız.
Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u yabancı uyruklu 127 araştırmacıyı destekleyeceğiz.
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu 2020 sonunda teslim edeceğiz.
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