Son Dakika: Sağlık mevzuatına aykırı satış yapanlara 6 milyon 350 bin lira ceza

Sağlık Bakanı Koca, 2 bin 456 internet sitesi reklamlarının, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildiğini belirtti.

Koca, "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi" ifadesini kullandı.

(AA)