17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:37:24 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:46:49
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 13. uçak da Ankara'ya indi
S-400'lerin sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on üçüncü uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
AA
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