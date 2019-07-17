Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 13. uçak da Ankara'ya indi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında on üçüncü uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

AA