15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32:32 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:11:33
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." denildi.
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