Son dakika: S-400 sevkiyatında 16. uçak Mürted'e indi
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 teslimatları çerçevesinde parçaları taşıyan 15. uçağın ardından 16. uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi. Bu uçak Rusya'dan Türkiye'ye gelen günün ilk uçağı oldu.
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatı devam ediyor.. Sevkiyatın 7. gününde S-400 malzemeleri taşıyan 16. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında 16. uçak da, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400'LER 4 AYRI PARÇADAN OLUŞUYOR
S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.
FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELECEK
Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.
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