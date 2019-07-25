Son dakika S-400 gelişmesi! Başkan Erdoğan- Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Tüm baskılara rağmen ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye S-400'lerle ilgili yaptırım uygulamama kararının ardından Başkan Erdoğan ile G-20 zirvesinde yaptığı görüşme çıktı.

TRUMP, S-400'LER İÇİN NEDEN TEHDİTLER SAVURMADI?

Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yapılan Türkiye ve S-400 gündemli ‘gizli’ toplantının detaylarını aktaran NBC, Donald Trump’ın yaptırımlar konusunda ‘esneklik’ talep ettiğini kaydetti.

Senatörlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yaptırım konusunda bastırmasına rağmen Trump’ın daha ‘yumuşak’ bir tutum izlemesindeki gerçek nedenin, Başkan Erdoğan ile G-20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme olduğu iddia edildi. İki liderin görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan dört kaynağa dayandırılan habere göre bu görüşmede Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a İncirlik Üssü konusunda rest çektiği bildirildi.

'NATO'DAN ÇEKİLİR, İNCİRLİK'İ KAPATIRIZ'

NBC’nin haberine göre, ABD’nin yaptırımları hayata geçirmesi durumunda Başkan Erdoğan'ın yaptırımlara karşılık verileceğini atılabilecek adımlar arasında NATO'dan ayrılmak ve İncirlik Üssü'nün katapılmasının dahil gündeme alınabileceği yer aldığı kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP'TAN 'YAPTIRIM OLMAYACAK' AÇIKLAMALARI

Japonya’da haziran sonunda düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Erdoğan ile Trump ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ise, “Erdoğan’ın S-400 geriliminde suçu olmadığını” söyleyerek faturayı selefi Barack Obama’ya kesmişti.

ABD’li senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump’a yönelik baskılarını artırıyor. Ancak ABD basınına yansıyan pek çok habere göre Trump, bundan kaçınmak istiyor.

ÇAVUŞOĞLU DA İNCİRLİK'İ İŞARET ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta başınad yaptığı konuşmada İncirlik'i işaret etmiş ve "Şu anda İncirlik olsun, Kürecik olsun, diğer konularda olsun biz süreci işletiyoruz. Bize yönelik Amerika’nın çok olumsuz adımları olursa, eğer yaptırım veya daha ileri adımlar olursa bizim de Amerika’ya vereceğimiz cevaplar var, olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.