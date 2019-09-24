24 Eylül 2019 Salı 11:40:36 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 11:48:21
Son Dakika... Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacak
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır."
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan e-vize uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamda "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren StPetersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır." ifadelerine yer verildi.
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