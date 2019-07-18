18 Temmuz 2019 Perşembe 09:27:21 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:36:40
Son dakika... Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında flaş gelişme! 6 TRT çalışanı FETÖ'den gözaltına alındı
Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
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İHA
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