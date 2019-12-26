26 Aralık 2019 Perşembe 22:40:52 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 23:22:57
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti resmen Türkiye'den askeri destek talebinde bulundu
Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.
Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.
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