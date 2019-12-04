Rasulayn'da teröristlerden bombalı araçla saldırı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, bu kez de Resulayn merkezde bombalı araç patlatarak, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." ifadesi kullanıldı.