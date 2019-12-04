04 Aralık 2019 Çarşamba 15:13:10 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:13:09
Rasulayn'da teröristlerden bombalı araçla saldırı
MSB: Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü; bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı.
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