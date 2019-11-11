11 Kasım 2019 Pazartesi 13:48:29 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:51:36
Son Dakika... PKK/YPG'li teröristlerden 24 saatte 19 taciz ateşi
MSB: TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
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