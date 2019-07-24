24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:16:27 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33:45
Son Dakika... PKK'ya pençe darbesi! Terör inleri vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.
AA
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- Son Dakika... PKK'ya pençe darbesi! Terör inleri vuruldu
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