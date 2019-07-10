10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:01:55 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:31:35
Son Dakika... Pençe Harekatında çok sayıda terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatında 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.
AA
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