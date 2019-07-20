20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:47:55 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:55:56
Son Dakika... Pençe Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
AA
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