02 Ekim 2019 Çarşamba 09:03:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:07:35
Son Dakika... Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü
MSB, Pençe-3 Harekâtı'ndan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.
MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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