Son dakika... Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu." denildi.
Bakanlıktan bu sabah yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.
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- Son dakika... Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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