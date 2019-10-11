Nusaybin'de Türk gazetecilerin görev yaptığı bölgeye PKK'lılar ateş açtı: İki gazetecimiz yaralandı

Nusaybin / Kamışlı'dan CNN Türk canlı yayınına bağlanan DHA Temsilcisi Mücahit Yolcu YPG'li teröristlerin gazetecilerin olduğu otele ateş ettiğini açıkladı. Canlı yayınlanan görüntülerde Yolcu, "YPG gazetecileri hedef alıyor. Çok zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Başımızı kaldırdığımız zaman buraya gerçekten mermilerin geldiğini söyleyebilirim. Burada 2 gazeteci arkadaşımızın yaralandığını söyleyebilirim. Camlar kırıldı." dedi.

2. KEZ SALDIRDILAR!

İlk saldırıdan dakikalar sorna bölge gazeteciler son durumu aktarırken PKK/YPG'li teröristler Kamışlı'dan görevini yapmaya çalışan muhabirlerin olduğu oteli ikinci kez hedef aldı ve ateş açtı. Yaşanan ikinci saldırıdan sonra güvenlik güçleri otelin olduğu bölgeye gelerek tedbir aldı ve gazetecilerin olduğu oteli boşalttı.

KESKİN NİŞANCI SALDIRISI Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

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