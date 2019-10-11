11 Ekim 2019 Cuma 09:41:18 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 09:41:48
Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
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