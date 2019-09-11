11 Eylül 2019 Çarşamba 18:01:12 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:54:17
Son dakika... Muş'ta hava destekli operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
(AA)
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