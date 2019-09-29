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29 Eylül 2019 Pazar 11:07:52 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 13:00:33

Son Dakika: Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

 

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