23 Temmuz 2019 Salı 10:39:02 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 10:40:39
Son Dakika: MSB'den S-400 açıklaması: Sevkiyat planlandığı şekilde devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.'' denildi.
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