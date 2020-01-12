12 Ocak 2020 Pazar 12:34:52 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 12:41:16
Son Dakika... MSB'den Libya'daki ateşkesle ilgili açıklama
MSB: 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren başlayan Libya ve İdlib’teki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir.
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