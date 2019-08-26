26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:47:01 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54:01
Son Dakika... MSB: Zap'a düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu.
Harekatta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
(AA)
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