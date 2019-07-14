Son dakika... MSB: S-400'leri taşıyan altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Sevkiyat kapsamda altıncı uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi."

Sabah saatlerinde S-400'leri taşıyan beşinci uçağın inmesinin ardından, sevkiyat kapsamında altıncı ve yedinci uçakların da bugün inmesinin planlandığı duyurulmuştu.

AA