04 Ağustos 2019 Pazar 10:34:16 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:39:58
Son Dakika... MSB: Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi.
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