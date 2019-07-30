30 Temmuz 2019 Salı 14:48:00 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 14:55:29
Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu" denildi.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 'Avcı kız' zanlıları adliyeye sevk edildi
- Son Dakika Haberi... MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi
- Son Dakika... Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türkleri için Sincan'a gözlem heyeti
- Diyarbakır'da operasyon düzenlenen evden PKK - FETÖ iş birliği çıktı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik 'NATO' açıklaması!