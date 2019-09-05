05 Eylül 2019 Perşembe 14:02:50 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:12:22
Son Dakika... MSB duyurdu: Üçüncü ortak uçuş yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı" açıklaması yaptı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında, Fırat'ın doğusunda, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile 3'üncü ortak uçuşun gerçekleştirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.
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