  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Masterchef Cemre Uyanık diskalifiye mi oldu? Cemre Uyanık Masterchef'ten ayrıldı mı? Masterchef Cemre Uyanık diskalifiye mi oldu? Cemre Uyanık Masterchef'ten ayrıldı mı?
Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı
Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı
Fenerbahçe Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı'nda andı Fenerbahçe Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı'nda andı
Abdurrahim Albayrak fıtığa rağmen takımının yanında Abdurrahim Albayrak fıtığa rağmen takımının yanında
Son Dakika... MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde son 24 saatte teröristlerce 16 saldırı gerçekleştirdi Son Dakika... MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde son 24 saatte teröristlerce 16 saldırı gerçekleştirdi
A Milli takımımızda mesai yarın başlıyor A Milli takımımızda mesai yarın başlıyor
Emre Demir'in babası Hayrettin Demir oğluyla ilgili konuştu Emre Demir'in babası Hayrettin Demir oğluyla ilgili konuştu
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: En güzel Öğretmenler Günü şiirleri 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri: En güzel Öğretmenler Günü şiirleri
Rusya'dan İHA duyurusu: Hava savunma sistemlerini geliştiriyoruz Rusya'dan İHA duyurusu: Hava savunma sistemlerini geliştiriyoruz
Trabzonspor'dan transfer bombası! Ya Yunus ya da Oğuzhan... Trabzonspor'dan transfer bombası! Ya Yunus ya da Oğuzhan...
Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye tavsiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye tavsiye
Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı Interpol tarafından aranan cinayet zanlısı, Konya'da yakalandı
Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Lens gönderiliyor Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Lens gönderiliyor
Başkan Erdoğan: Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımı söz konusu değil Başkan Erdoğan: Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımı söz konusu değil
MSB: PKK/PYD’li teröristlerin tuzakladığı 331 mayın ve 891 EYP TSK tarafından etkisiz hale getirildi MSB: PKK/PYD’li teröristlerin tuzakladığı 331 mayın ve 891 EYP TSK tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu gözden çıkardı Fenerbahçe yıldız oyuncuyu gözden çıkardı
Tyler Boyd, Abdullah Avcı'dan forma istedi Tyler Boyd, Abdullah Avcı'dan forma istedi
Çiftçinin beklettiği ürünler filizlenmeye başladı! Fiyatlar düşük diye çöpe gidecekler Çiftçinin beklettiği ürünler filizlenmeye başladı! Fiyatlar düşük diye çöpe gidecekler
Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı Motor tutkunları Ata'yı 09.05 koreografisiyle andı
300 bin TL'ye sıfır aldığı araç boyalı çıktı! 300 bin TL'ye sıfır aldığı araç boyalı çıktı!
Bolivya'da hükümetin diyalog teklifine şartlı kabul Bolivya'da hükümetin diyalog teklifine şartlı kabul
Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Kasım 2019 Pazar 12:19:22 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 12:22:53

Son Dakika... MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde son 24 saatte teröristlerce 16 saldırı gerçekleştirdi

MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu şekilde; TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ