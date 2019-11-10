10 Kasım 2019 Pazar 12:19:22 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 12:22:53
Son Dakika... MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde son 24 saatte teröristlerce 16 saldırı gerçekleştirdi
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu şekilde; TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi
AA
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