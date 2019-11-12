12 Kasım 2019 Salı 12:06:20 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 12:09:26
Son Dakika.. MSB: Barış Pınarı Harekât bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi
MSB:Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekât bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek
- CHP’li belediyede siren krizi...
- 3 yılı geride bırakan darbe soruşturmaları 'Pensilvanya' aldatmacalarını deşifre etti
- Başkan Erdoğan: DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı
- Alman medyasında büyük korku: Erdoğan dediklerini yapmaya başladı