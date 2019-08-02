Son Dakika.. MSB: Askeri heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek
Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir.
Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle ikinci müşterek çalışma, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.
ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.
Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2019
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