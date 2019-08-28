Son Dakika... MİT ve Emniyetten operasyon: FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada ''FETÖ'nün Türkiye imamı M.Y. gözaltına alındı'' denildi.

İSTANBUL VALİLİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen M.Y. ile örgüt mensubu olduğu tespit edilen eşi G.Y, dün gerçekleştirilen operasyonla farklı bir isimle kiralamış oldukları ikametlerinde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 6 bin 800 lira, 2 bin 680 dolar ve 15 bin 980 euro ele geçirildi. 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu.

Ayrıntılar birazdan...