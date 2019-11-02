02 Kasım 2019 Cumartesi 18:48:07 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 18:54:55
MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus heyetiyle görüşmeler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." açıklamasında bulundu.
(AA)
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