12 Ekim 2019 Cumartesi 19:23:37 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:33:19
MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekâtı’nda 459 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 459'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, harekatta etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin son durumu Twitter adresinden açıkladı.
Bakanlık, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 459 olduğunu duyurdu.
(AA)
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