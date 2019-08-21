Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanlığı: ''Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Bakan Akar tarafından görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.
Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.
Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
(AA)
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