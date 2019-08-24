24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:00:12 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:06:17
Son Dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Emine Bulut açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
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