Son dakika metrobüs kazası! Şirinevler'de metrobüs kazası oldu. Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vucudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SEFERLER DURDU

Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamadı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından bir süre sonra seferler normale döndü.



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