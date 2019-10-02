Son Dakika: Metin Topuz’a zorla getirme kararı verildi

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, tanık olarak dinlenmesi beklenen ve casusluk suçlamasıyla başka bir mahkemede yargılanan tutuklu ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında duruşmaya gelmediği gerekçesiyle zorla getirilme kararı verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile konsolosluk yetkilileri takip etti. Tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'a tebligat yapıldığı ancak duruşmaya gelmedikleri tutanağa geçti.

DURUŞMA 18 ARALIK'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrolün ayrı ayrı devamına karar verildi. Heyet, tanıklar Hacı Salih Zengin ile Metin Topuz'un ayrı ayrı zorla getirilmelerine hükmetti. Duruşma, 18 Aralık tarihine ertelendi.

YURTDIŞI YASAKLARI DEVAM EDİYOR

ABD İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmakö iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendiği davanın bir önceki celsesinde, sanık Nazmi Mete Cantürk hakkındaki "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verilmişti. Heyet, tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetmişti. Mahkeme ayrıca casusluk suçundan başka mahkemede yargılanan Metin Topuz'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetmişti. Sanık Nazmi Mete Cantürk bir önceki celsede verdiği ifadesinde, Casusluk iddiasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğunun irtibat görevlisi Metin Topuz'un iddianamede yer alan söylediklerine yönelik konuşmuştu. Sanık Cantürk, "Metin Topuz ile seneler önce iş yerinde bir kavga etmiştik. Bu nedenle benim aleyhime bir ithamda bulunduğunu düşünüyorum. Metin Topuz ile ilk işe başladığım zaman santralde zaman zaman karşılaşırdık. Bir sefer araba park alanı nedeni ile bir hususta benim altımda çalışan bir kişiye hakaret ettiğine şahit oldum. Kendisine çıkıştım, aramızda bir arbede oldu. Bundan sonra hiç kendisi ile görüşmedim. Dolayısıyla benim hangi gazeteyi okuduğunu dini görüşümü bilemez. Hiç arkadaşlığım olmadı. FETÖ'ye üye olduğum iddiasını tamamen reddediyorum. Ev hapsi nedeniyle hürriyetim kısıtlandı. 17 aydır devam eden tedbirler, ceza haline döndü. Beraatimi talep ediyorum" demişti.

(DHA)