11 Ocak 2020 Cumartesi 09:12:24 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 09:17:00
Son Dakika... Marmara'da peş peşe 2 deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Marmara Denizi'nin Tekirdağ - Güzelköy açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi.
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