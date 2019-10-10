10 Ekim 2019 Perşembe 17:34:01 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 17:46:03
Son Dakika... Mardin Valiliği: Teröristlerin havan saldırısında 2 sivilimiz şehit oldu
Mardin Valiliği'nin yaptığı son dakika açıklamasında, Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçemize teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 24 vatandaşımız yaralandı.
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