03 Kasım 2019 Pazar 10:03:04 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 10:30:37
Son Dakika: Lice'de 4 terörist öldürüldü!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor
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