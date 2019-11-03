Son Dakika: Lice'de 4 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor