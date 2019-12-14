Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakat TBMM'ye sunuldu

Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki” ile “Askeri işbirliği” mutabakatlarından ilki geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilmişti.

Diğer mutabakat metni de dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu. Mutabakat metni Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Türkiye-Libya arasındaki Mutabakat muhtırası ile güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma işbirliği ofisi kurulması alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaya göre taraflar kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. Anlaşmaya göre iki ülke karşılıklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek.

MUTABAKATTA YER ALAN İŞ BİRLİĞİ ALANLARI ŞU ŞEKİLDE:

Güvenlik ve askeri eğitim

Ortak tatbikatlara katılım

Terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele

İstihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği

Lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler

Askeri tıp hizmetleri

Barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları

Haritacılık

Talep halinde müşterek “Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi” kurulması

Tarafın davetiyle tarafların sınırları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri’nin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak

askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Askeri hukuk konusunda bilgi değişimi