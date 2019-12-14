Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakat TBMM'ye sunuldu
Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM’ye sunuldu. Anlaşmaya göre iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarında adım atılabilecek.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki” ile “Askeri işbirliği” mutabakatlarından ilki geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilmişti.
Diğer mutabakat metni de dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu. Mutabakat metni Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na gelecek.
Türkiye-Libya arasındaki Mutabakat muhtırası ile güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma işbirliği ofisi kurulması alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaya göre taraflar kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. Anlaşmaya göre iki ülke karşılıklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek.
MUTABAKATTA YER ALAN İŞ BİRLİĞİ ALANLARI ŞU ŞEKİLDE:
Güvenlik ve askeri eğitim
Ortak tatbikatlara katılım
Terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele
İstihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği
Lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler
Askeri tıp hizmetleri
Barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları
Haritacılık
Talep halinde müşterek “Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi” kurulması
Tarafın davetiyle tarafların sınırları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri’nin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak
askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi
Askeri hukuk konusunda bilgi değişimi
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- KKTC: Türkiye Libya Anlaşması ile yeni harita ortaya çıkartarak ezberleri bozdu ve talebini derhal yerine getirdik
- İsrail, Rumlarla anlaşmış olsa da gazını Türkiye üzerinden gönderme seçeneğini değerlendiriyor
- Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi
- İmamoğlu, halkın boş arazideki park isteğini reddetti
- Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Teyze'yi Başkan Erdoğan misafir etti