Son Dakika... LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.
SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN
MEB, takvime göre yarın açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bugün açıkladı. Sonuçlara, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı.
Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.
LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türk askerini gören teröristler apar topar uzaklaştı
- Diyanetten kurbanlık hisse uyarısı
- Dışişleri Bakanlığı, Milli Mücadelenin 100. Yılı dolayısıyla arşivindeki belgeleri ilk kez yayınladı
- Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
- Milli Savunma Bakanlığı 8 kişinin helikopterle tahliye edildiği anları yayınladı