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17 Haziran 2020 Çarşamba 08:52:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 08:58:00

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı!

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi. İşte operasyona dair Bakanlık'tan yapılan açıklamalar...

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.

MSB, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu.'' ifadelerini kullandı.

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