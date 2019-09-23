Son Dakika... Kuzey Irak'ta 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.