23 Eylül 2019 Pazartesi 13:15:24 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:30:31
Son Dakika... Kuzey Irak'ta 2 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
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