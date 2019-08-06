Son dakika... Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

  • Bist 100
    99583.8
  • Dolar
    5,5095
  • Euro
    6,1762
  • Altın
    260,6940
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ali Koç'tan 3 transfer müjdesi: İki stoper ve bir 6 numara alacağız Ali Koç'tan 3 transfer müjdesi: İki stoper ve bir 6 numara alacağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmenler için 'drama eğitimi' geliyor Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmenler için 'drama eğitimi' geliyor
Suudi elçi İran yazısının önünde poz verdi! Ülke gündemi karıştı Suudi elçi İran yazısının önünde poz verdi! Ülke gündemi karıştı
Başkan Erdoğan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti Başkan Erdoğan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti
Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması
Samsun'da fındık toplama ve ihraç tarihleri açıklandı Samsun'da fındık toplama ve ihraç tarihleri açıklandı
Firari FETÖ şüphelisi Karaman'da yakalandı Firari FETÖ şüphelisi Karaman'da yakalandı
Elazığ'da kamyonet ile taksi çarpıştı: 6 yaralı Elazığ'da kamyonet ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Hakkari Cilo Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Hakkari Cilo Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'da 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Erzincan'da 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
Trump, CEO ile görüştükten sonra 'Google'ı çok yakından izliyoruz' dedi Trump, CEO ile görüştükten sonra 'Google'ı çok yakından izliyoruz' dedi
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uzmanlarca imha edildi Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uzmanlarca imha edildi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
İnşaatta iple asılı bulunan Bilgehan intihar etmiş İnşaatta iple asılı bulunan Bilgehan intihar etmiş
Çin'den Hindistan'a 'Keşmir' tepkisi Çin'den Hindistan'a 'Keşmir' tepkisi
117 Suriyeli ülkelerine gönderildi 117 Suriyeli ülkelerine gönderildi
Sinop'taki orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor Sinop'taki orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor
Son dakika... Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu Son dakika... Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu
Rus araştırmacılar tarafından kataraktı erken teşhis edebilen cihaz geliştirildi Rus araştırmacılar tarafından kataraktı erken teşhis edebilen cihaz geliştirildi
Deniz suyu seviyesindeki artış 1960'larda başlamış Deniz suyu seviyesindeki artış 1960'larda başlamış
F-35’te yazılı hiçbir karar yok F-35’te yazılı hiçbir karar yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 17:56:03 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 18:37:21

Son dakika... Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Cafer Tekin İpek hazır edilirken diğer tutuklu sanıklar Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü ile tutuklu oldukları cezaevlerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, dinlenen tanık beyanlarına karşı sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, sanık Cafer Tekin İpek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl, 14 defa vergi kanununa muhalefetten 70 yıl, Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) muhalefet suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 90 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, sanık Melek İpek'in de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve SPK Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Ebru İpek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl ve özel belgede sahtecilik suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, sanık Şaban Yörüklü, Hasan Burak Sertcan ve Harun Ekinci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun ise FETÖ üyeliği ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 45 yıl hapisle cezalandırılması talep etti.

Örgüte yardım suçundan cezalandırılması istenenler

İddia makamı, sanıklar İsmet Sivrioğlu, Özlem Özdemir, Fikret Şayan, Hüseyin Erdem, Selim Elmasoğlu, Mahir Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Şaban Aksüyek hakkında ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Ayrıca bu sanıklardan, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu'nun 5 kez, Aksüyek'in ise 6 kez Vergi Kanunu'na muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin Zenginer, Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş, Nevin İpek'in dava dosyalarının tefriki ile Nevin İpek ve Pelin Zenginer hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

İddia makamı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istedi.

Ara karar

Mütalaaya karşı söz alan sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmek için süre talebinde bulundu.

Verilen müzakere arasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalama emrinin beklenmesine, savunmaların hazırlanabilmesi için sanıklara ve avukatlara süre verilmesine, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 14-17 Ekim arasında devam edilecek.

(AA)

Trump: Google'ı çok yakından takip ediyoruz
Koza İpek Holding davasında flaş gelişme!
CHP ile HDP’nin kıyakçılık yarışı
Savaş çanları çalıyor! Bir tarafta Müslümanlar diğer tarafta...
Binlerce kişiye önemli uyarı! Telefonunuz kapanabilir
Türkiye o planı devreye sokarsa ABD de PKK/PYD da biter! Ankara'nın elinde çok ciddi kozlar olacak!
İstanbul'da korku dolu anlar! Müşterisine balta ile saldırdı
Galatasaray'da Kostas piyangosu
Türkiye tek açıklaması yetti: Geceleri yattıkları yeri değiştirdiler
Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
Tarkan Kaz Dağları'nda çoktan villasını almış bile!
G.Saray sefere çıktı! Listede bir değil iki yıldız var
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
Emekliye 1.000 TL
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ