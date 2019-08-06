Son dakika... Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Cafer Tekin İpek hazır edilirken diğer tutuklu sanıklar Harun Ekinci ve Şaban Yörüklü ile tutuklu oldukları cezaevlerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, dinlenen tanık beyanlarına karşı sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İddia makamı, sanık Cafer Tekin İpek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl, 14 defa vergi kanununa muhalefetten 70 yıl, Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) muhalefet suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 90 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, sanık Melek İpek'in de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve SPK Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Ebru İpek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl ve özel belgede sahtecilik suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, sanık Şaban Yörüklü, Hasan Burak Sertcan ve Harun Ekinci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun ise FETÖ üyeliği ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 45 yıl hapisle cezalandırılması talep etti.

Örgüte yardım suçundan cezalandırılması istenenler

İddia makamı, sanıklar İsmet Sivrioğlu, Özlem Özdemir, Fikret Şayan, Hüseyin Erdem, Selim Elmasoğlu, Mahir Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Şaban Aksüyek hakkında ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Ayrıca bu sanıklardan, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu'nun 5 kez, Aksüyek'in ise 6 kez Vergi Kanunu'na muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin Zenginer, Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş, Nevin İpek'in dava dosyalarının tefriki ile Nevin İpek ve Pelin Zenginer hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

İddia makamı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istedi.

Ara karar

Mütalaaya karşı söz alan sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmek için süre talebinde bulundu.

Verilen müzakere arasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalama emrinin beklenmesine, savunmaların hazırlanabilmesi için sanıklara ve avukatlara süre verilmesine, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 14-17 Ekim arasında devam edilecek.

(AA)