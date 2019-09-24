24 Eylül 2019 Salı 10:09:34 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:10:12
Son Dakika: Konya'da sahte sağlık raporu operasyonu
Konya'da gerçeğe aykırı olarak engelli sağlık raporu aldıkları tespit edilen, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 26 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
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